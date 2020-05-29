«Яндекс» опубликовал расписание прогулок для москвичей

Москва, 29 мая. Расписание прогулок для москвичей появилось в сервисе «Яндекс.Карты». График составляется после ввода домашнего адреса.

Сервис также показывает территорию, на которой можно находиться. В Москве смягчили ограничительные меры, но режим самоизоляции действует до 14 июня.

Горожане смогут гулять на открытом воздухе, носить вещи в прачечные, ремонтировать автомобили, ходить в непродовольственные магазины.

При этом спортзалы и салоны красоты пока закрыты, передает «МИР24». С 1 июня открываются тренировочные спортивные объекты. Спортсменам, которые возобновят тренировки, нужны пропуска.

Речь идет о профессиональных спортсменах, которые могут подтвердить принадлежность к той или иной команде. Остальным москвичам по утрам можно заниматься спортом на свежем воздухе.