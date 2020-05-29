Иностранца с ранами на животе нашли повешенным в центре Москвы

Москва, 29 мая. Труп мужчины со следами удушения был найден в центре Москвы, сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в Шмитовском проезде. Тело 66-летнего гражданина Армении нашли висящим на шнурке.

Специалисты установили, что причиной смерти стало удушение. На теле зафиксировали порезы в области живота и плеч.

В карманах нашли банковские карты и документ, подтверждающий разрешение на работу. Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось, что в середине мая в Костромской области нашли тело пропавшего профессора московского университета. Карманы мужчины были набиты камнями.

Еще один инцидент произошел в Пскова, где прямо на улице лежала прилично одетая пенсионерка без зубов. Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых скончалась женщина.