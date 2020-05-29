Власти Москвы рассказали, когда откроют рестораны и кафе

Москва, 29 мая. Открытие предприятий общественного питания может стать следующим этапом смягчения ограничительных мер в Москве, принятых в виду пандемии коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

Представитель властей города напомнил, что с 1 июня открывается непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Затем, по его словам, могут заработать в привычном режиме рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, если для того будут созданы соответствующие условия.

«Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы открыться, чтобы не допустить рисков новых заражений», — сказал Немерюк.

Напомним, что указом мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня. Как уточняет НСН, с 1 июня для жителей города вводится особый режим для прогулок и занятий спортом на улице. Градоначальник предупредил, что санитарные ограничения продлятся в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России выявлено более 379 тысяч случаев COVID-19. При этом около 150 тысяч пациентов выздоровели, порядка четырех тысяч скончались. Лидерство по числу заболеваний удерживают Москва и Подмосковье.