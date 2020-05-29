Более 12 тысяч москвичей обратились в центры «Мои документы»

Москва, 29 мая. Москвичей с 25 мая начали принимать 88 центров госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За четыре дня горожане обратились к специалистам госуслуг для получения 12 тысяч социальных карт. При этом подавляющее большинство были в масках и перчатках и приходили по предварительной записи.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», горожане также заказывают оформление паспорта и регистрацию документов на жилье, получение статуса лица предпенсионного возраста. Посетителям центра измеряют температуру и не пропускают в помещение людей без средств индивидуальной защиты.

Эксперты настоятельное рекомендуют надевать маски сразу после выхода из дома. Дело в том, что подъезд тоже является общественным местом. Кроме того, подъезды очень редко проветриваются, поэтому вирусы могут задерживаться в помещении.

Перчатки необходимы при контакте с перилами и при пользовании лифтом. Любое неосторожное прикосновение к загрязненной поверхности является потенциально опасным для человека.