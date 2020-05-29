Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой

Москва, 29 мая. Конец рабочей недели в Москве будет по-настоящему жарким. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

Как сообщают синоптики, погода в столичном регионе формируется под влиянием южного циклона. Днем ожидается облачная погода, переходящая в дожди.

В отдельных районах могут быть сильные грозы. Температура воздуха в столице составит 18-20 градусов, в Московской области термометры покажут 15-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 750 мм ртутного столба, пишет РИАМО. По словам специалистов, сегодня ожидается мощный ливень, количество осадков значительно превысит норму.

В субботу установится жаркая погода, термометры покажут до 26 градусов тепла. Однако в воскресенье погода снова будет дождливой.