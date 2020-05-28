Губернатор Подмосковья рассказал, какие ограничения будут сняты с 1 июня

Москва, 28 мая. Подмосковные парки и строительные гипермаркеты откроются для посетителей в ближайшие дни. О постепенном снятии ограничений в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми, но с 29 мая у жителей появится возможность гулять в парках без ограничений по времени, используя при этом средства индивидуальной защиты. Кроме того, 1 июня в области откроются строительные магазины и МФЦ, при их посещении также будет необходимо носить маски и перчатки. Полноценная работа дошкольных учреждений пока невозможна из-за опасности вспышек пневмонии нового типа.

«До настоящего времени у нас работало 1,3 тысячи дежурных групп, я дал команду увеличить вдвое. 2,5-2,6 тысячи детских групп будет работать в наших детских садах. Поэтому здесь дополнительные возможности для тех, кому не с кем оставить дома ребенка», — пояснил Воробьев в эфире телеканала «360».

Большая часть ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлена до 14 июня. Заведения общепита и летние веранды региональные власти пока решили не открывать.

«Торговые центры тоже на предстоящую неделю будут закрыты, но, дай бог, все будет нормальным, мы увидим позитивную динамику — и мы их откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — добавил губернатор Подмосковья.

Глава региона также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не отказываться от ношения защитных средств.