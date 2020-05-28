Воробьев рассказал о планах по благоустройству городов в Подмосковье

Москва, 28 мая. В настоящее время осной задачей правительства Московской области является благоустройство парков, скверов и набережных в каждом городе региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как пояснил руководитель региона, в настоящее время основной задачей местного правительства является завершение всех проектов, которые были начаты до пандемии коронавирусной инфекции.

«Из-за пандемии мы серьезно потеряли в доходах бюджета, поэтому задача — сделать так, чтобы начатые проекты завершить, а те, на которые есть проекты, начать тогда, когда появится первая возможность», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Так, например, среди благоустраиваемых мест находится усадьба Кривякино в Воскресенске. В настоящее время там завершаются все запланированные работы. Парк практически реновирован, это абсолютно новая зона отдыха, пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«У нас есть ряд центров городов, в этом году которые мы тоже открываем, например, Верея. Это проект конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» в Наро-Фоминске», — отметил он.

В этом году новый облик также получат объекты в Серпухове, Ивантеевке и Лосино-Петровском. В ближайшее время ремонтные работы начнутся на дворовых территориях.