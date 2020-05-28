Москвичи не смогут попасть на Красную площадь во время парада Победы

Москва, 28 мая. Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин прокомментировал вопрос о том, будет ли у горожан возможность посмотреть парад на Красной площади не только по телевизору.

«Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — сообщил мэр столицы.

Столичный градоначальник выразил надежду, что к 24 июня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе улучшится, передает АГН «Москва».

«К 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это», — сказал Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что парад Победы пройдет в столице 24 июня. Сергей Собянин подчеркнул, что Москва полностью готова к репетициям и проведению торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне.