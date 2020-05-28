Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Московские предприятия наращивают товарооборот, несмотря на ограничения по COVID-19

108
0 Оставить комментарий

Московские предприятия наращивают товарооборот, несмотря на ограничения по COVID-19

Москва, 28 мая. Московские предприятия еженедельно наращивают товарооборот, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Нынешние показатели товарооборота уже превышают те, которые были годом ранее за аналогичный период.

«И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%», — рассказал Ефимов.

По его словам, положительная динамика просматривается в работе субъектов малого предпринимательства.

«За последнюю неделю она увеличилась на 20%, что тоже является очень хорошим показателем, и говорит о том, что с учетом новых реалий предприниматели адаптировались и перешли на дистанционную работу», — добавил заммэра.

Новости партнеров

Новости партнеров