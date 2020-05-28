Московские предприятия наращивают товарооборот, несмотря на ограничения по COVID-19

Москва, 28 мая. Московские предприятия еженедельно наращивают товарооборот, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Нынешние показатели товарооборота уже превышают те, которые были годом ранее за аналогичный период.
«И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%», — рассказал Ефимов.
По его словам, положительная динамика просматривается в работе субъектов малого предпринимательства.
«За последнюю неделю она увеличилась на 20%, что тоже является очень хорошим показателем, и говорит о том, что с учетом новых реалий предприниматели адаптировались и перешли на дистанционную работу», — добавил заммэра.