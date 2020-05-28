Московские предприятия наращивают товарооборот, несмотря на ограничения по COVID-19

Москва, 28 мая. Московские предприятия еженедельно наращивают товарооборот, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Нынешние показатели товарооборота уже превышают те, которые были годом ранее за аналогичный период.

«И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%», — рассказал Ефимов.

По его словам, положительная динамика просматривается в работе субъектов малого предпринимательства.