Руководство Москвы разрабатывает план по выходу экономики из кризиса

Москва, 28 мая. Власти столицы занимаются разработкой плана по выводу экономики города из кризисной ситуации, которая была вызвана пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Работаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям», — сообщил Ефимов.

Он добавил, что антикризисный план предусматривает оказание поддержки в виде прямой мощи бизнесу и предоставления отсрочек по платежам, передает АГН «Москва».

Подчеркивается, что введенные мер поддержки бизнеса могут сохранить и расширить после окончания пандемии.