Около 200 тысяч человек выйдут на работу с 1 июня в Москве

Москва, 28 мая. Около 200 тысяч сотрудников непродовольственной торговли выйдут на работу с 1 июня в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах непродовольственной торговли и бытовых услуг», — сообщил Ефимов.

Ефимов добавил, что возобновление работы в сфере непродовольственной торговли окажет значительное влияние на восстановление экономики города. По его словам, доходы в бюджет столицы от этой отрасли достигают 16%.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии с 1 июня в городе предприятий непродовольственной торговли, где работают около 300 тысяч человек, передает «Вечерняя Москва».

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. Кроме того, с 1 июня горожане, включая пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.