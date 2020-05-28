Собянин рассказал, как подсчитывается смертность от COVID-19 в Москве

Москва, 28 мая. Московские медики группируют данные по смертности от коронавирусной инфекции по нескольким категориям, в которых учитывается прямое и косвенное влияние опасной инфекции на организм пациента. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Например, целый ряд болезней спровоцированы COVID. То есть COVID не был основной причиной, он просто спровоцировал: ускорение онкологии, ускорение инсульта, инфаркта и так далее. Но формально он не явился причиной смерти. Причина смерти была другая», — рассказал градоначальник.

Мэр столицы уточнил, что патологоанатомы применяют куда более жесткие требования при определении причины смерти пациента с коронавирусом, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, передает РИАМО.

Подчеркивается, что власти Москвы публикуют подробную статистику смертности, которую любой желающий может сравнить с предыдущими годами. Утаивать истинные цифры просто невозможно и незачем, заявил градоначальник.