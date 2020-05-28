Власти пока не готовы принять решение об отмене цифровых пропусков в Москве

Москва, 28 мая. Власти пока не готовы принять решение об отмене цифровых пропусков на территории Москвы. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска», — рассказал Немерюк.

Он отметил, что преждевременная отмена пропускного режима может вызвать всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти Москвы не хотят повторять ошибки других стран.