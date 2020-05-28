Власти пока не готовы принять решение об отмене цифровых пропусков в Москве

Москва, 28 мая. Власти пока не готовы принять решение об отмене цифровых пропусков на территории Москвы. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска», — рассказал Немерюк.
Он отметил, что преждевременная отмена пропускного режима может вызвать всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти Москвы не хотят повторять ошибки других стран.
«Пропускной режим, наверное, сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует и на период самоизоляции он работает», — пояснил Немерюк.