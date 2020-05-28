Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва, 28 мая. Пик распространения коронавируса в Москве остался позади, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Самый страшный сценарий миновал <…>, прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал», — подчеркнул Собянин.

По последним данным, в Москве зарегистрировано свыше 173 тысяч случаев коронавирусной инфекции, при этом за последние сутки было выявлено 2054 больных с COVID-19. Побороть заболевание уже смогли 71,2 тысячи пациентов, 2254 скончались.