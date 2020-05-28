Режим ограничений будет действовать в Москве до появления вакцины от COVID-19

Москва, 28 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим ограничений будет сохранятся в городе до появления вакцины от коронавирусной инфекции.

«Режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — сказал градоначальник.

Отмечается, что Собянин не уточнил, что конкретно имеется в виду под понятием «режим самосохранения», но добавил, что в столице уже начался переход к нормальной жизни. Он отметил, что горожане должны жить взаперти все время.