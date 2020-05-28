Расписание прогулок для москвичей будет опубликовано на сайте мэра

Москва, 28 мая. График прогулок в Москве будет опубликован 29 мая в виде интерактивной карты на официальном сайте мэра и правительства столицы. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Москвич сможет ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок», — говорится в сообщении.

Ранее столичный градоначальник подписал постановление, согласно которому с 1 июня в столице будут разрешены прогулки и занятия спортом. Отмечается, что при выходе на улицу все горожане должны использовать средства индивидуальной защиты.

По-прежнему запрещается выходить из дома гражданам с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Также прогулки запрещены тем, кто должен соблюдать режим самоизоляции по предписанию санитарного врача.