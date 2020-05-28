Власти рассказали о правилах поездок в непродовольственные магазины в Москве

Москва, 28 мая. Посещать непродовольственные магазины в Москве можно будет при наличии цифрового пропуска с пометкой «по иным целям». Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, цифровой пропуск не понадобится, если горожанин собирается посетить магазин, расположенный в шаговой доступности от дома. В данном случае работает та же схема, что и для похода в продовольственный магазин. Однако если магазин находится далеко, то москвичам придется иметь рабочий или разовый пропуск, который оформляется на один день два раза в неделю, передает «Царьград».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня. Уже с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также на территории города продолжает действовать обязательный масочный режим.