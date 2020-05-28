Один из двигателей отказал у Superjet-100 во время посадки в Москве

Москва, 28 мая. Один из двигателей отказал у пассажирского самолета Superjet-100 во время технического рейса в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

По имеющейся информации, борт выполнял технический рейс. Во время перегонки у воздушного судна отказал один из двигателей. ЧП произошло перед самой посадкой, однако пилотам удалось приземлиться в штатном режиме. Отмечается, что на борту самолета находились только три члена экипажа.

В сообщении подчеркивается, что никто не пострадал.