Мужчина облил бензином и поджег бывшую девушку в Москве

Москва, 28 мая. Мужчина облил бензином и поджег свою бывшую возлюбленную в Москве. Подозреваемого задержали правоохранители. Об этом рассказал источник в полиции.

По имеющейся информации, пострадавшая 30-летняя девушка пришла на работу утром 26 мая. В какой-то момент девушка зашла в подсобное помещение, за ней вбежал неизвестный молодой человек в медицинской маске. Незнакомец облил ее бензином и поджег. Она была госпитализирована в отделение реанимации, медики диагностировали у нее множественные ожоги головы, лица, шеи, спины, верхних и нижних конечностей.

Правоохранителям удалось задержать преступника, который после совершения преступления скрылся на автомобиле. Им оказался уроженец Республики Таджикистан 1992 года рождения. Мужчина являлся бывшим приятелем потерпевшей. Он полностью признался в содеянном.