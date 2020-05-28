В Москве с 1 июня возобновят работу почти 50 тысяч предприятий розничной торговли

Москва, 28 мая. После частичного снятия ограничений в Москве откроются почти 50 тысяч предприятий розничной торговли. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С первого июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания. С пятого июня возобновят работу 82 ярмарки выходного дня», — рассказал Немерюк.

Он подчеркнул, что закрытыми останутся предприятия общественного питания, салоны красоты, бани и массажные салоны.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов продлили в столице до 14 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня откроются магазины непродовольственных товаров. По словам градоначальника, в этой сфере, которая является важным сектором экономики, работают около 300 тысяч человек.