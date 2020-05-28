Врачи за сутки выявили 2054 новых случая коронавируса в Москве

Москва, 28 мая. Врачи за минувшие сутки выявили еще 2054 новых случая коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 173 497. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что новые случаи опасной инфекции также были выявлены в Московской области — 774 за истекшие 24 часа. С начала пандемии в регионе были выявлены 36 730 случаев COVID-19. Успешно побороли опасное заболевание и были выписаны 403 человека, передает РИАМО.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки в столице скончался 71 пациент, всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 2254 человека.

Напомним, что до 14 июня жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции. Горожанам запрещено покидать дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или магазин.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что у 42,5% новых пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 174 человека, 8785 поправились.