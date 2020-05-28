Медики вылечили еще 3793 человека с коронавирусом в Москве

Москва, 28 мая. Коронавирус за сутки успешно побороли еще 3793 человека в Москва. Общее число выздоровевших пациентов в столице уже превысило 70 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции все пациенты проходят дополнительное обследование. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся людям предлагают стать донорами плазмы. Стать им может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что пять столичных стационаров, которые перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19, вернутся к стандартному режиму работы. Планируется, что в ближайшее время три тысячи коек вернут для приема неинфекционных пациентов, передает РИАМО.