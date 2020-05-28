Синоптики пообещали до 22 градусов тепла в Москве и области в четверг

Москва, 28 мая. Погода в Москве и области обещает быть теплой и без существенных осадков 28 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

Столбики термометров в столице будут фиксировать до 22 градусов тепла, в Московской области воздух также прогреется до плюс 22 градусов. Скорость южного ветра будет достигать восьми метров в секунду, передает РИАМО.

По словам синоптиков, такие погодные условия являются благоприятными для большинства метеочувствительных людей и редко провоцируют обострения хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Приморье придет долгожданная теплая погода. Метеорологи утверждают, что в ближайшие дни осадков на территории края не ожидается. Погода начнет стабилизироваться, а температура воздуха должна стать еще теплее, передает «Дейта».