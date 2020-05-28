В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

Москва, 28 мая. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 2254.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня. Вместе с тем, ряд ограничений будет смягчен. В частности, с 1 июня разрешается работа непродовольственных магазинов, химчисток, мастерских и автосалонов.

Кроме того, в первую половину июня в столице пройдет эксперимент, разрешающий прогулки и занятия спортом в парках. Это можно будет сделать без цифрового пропуска, передавал RT.

Как уточнил Собянин, цифровой пропуск потребуется только в случае использования личного или общественного транспорта. Для того, чтобы совершить прогулку пропуск не потребуется. Однако ношение масок останется обязательным. Совершать прогулки можно будет в радиусе 2 км от дома, три раза в неделю с 09.00 до 21.00.

По его словам, график прогулок представляет собой схему, которая призвана не допустить новой вспышки коронавируса. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 09.00.