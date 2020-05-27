Власти Подмосковья передадут Дагестану средства для борьбы с COVID-19

Москва, 27 мая. Руководство Московской области передаст Дагестану тысячи средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. В качестве помощи республика получит одноразовые защитные костюмы, респираторы, очки и лекарственные препараты.

Куратор склада сети «Мособлмедсервис» Дмитрий Котькорло рассказал, что на сегодняшний день в Москве сформирован запас комплектов средств защиты, которых хватит еще на несколько месяцев. Часть этих товаров отправится в Дагестан, где сегодня сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Подмосковное правительство окажет гуманитарную помощь. Переправка не ударит по региону», — заявил Котькорло.

Гуманитарная помощь поступит в Дербентскую центральную городскую больницу. Туда передадут две тысячи одноразовых костюмов, 1200 пар очков, тысячу масок, 200 упаковок лекарств, 140 пульсоксиметров. По предварительным подсчетам, этих запасов должно хватить на срок от трех недель до месяца. Все будет зависеть от числа выявленных случаев коронавируса, передает телеканал «360».

Вскоре Дагестан рассчитывает закрыть потребность в лекарствах. В регион уже направили все необходимые препараты. Но количество тестов на коронавирус собираются увеличить втрое.