Собянин рассказал о правилах прогулок в Москве

Москва, 27 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности поочередных прогулок по Москве.

По словам главы города, с 1 июня в Москве разрешат всем прогулки на свежем воздухе. Для того, чтобы совершить прогулку не потребуется пропуск. Однако ношение масок останется обязательным. Совершать прогулки можно будет в радиусе 2 км от дома, три раза в неделю с 09.00 до 21.00.

Градоначальник подчеркнул, что если сказать «гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим», то это приведет к массовым скоплениям людей на улице. График прогулок представляет собой схему, которая призвана не допустить новой вспышки коронавируса. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 09.00. Кроме того, Собянин продлил самоизоляцию до 14 июня.

«Но все-таки, чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться», — объяснил он.

Ранее Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом. Градоначальник также отметил двукратное уменьшение числа тяжело больных, которые ежедневно поступают в московские клиники. По его словам, количество таких пациентов сократилось с 2100 до 1000 человек.