Парикмахерские и кафе пока не будут открывать в Москве

Москва, 27 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы в городе. Столица перешла ко второму этапу ослабления ограничительных мер, но риск распространения коронавируса пока не исчез.

Столичный градоначальник заявил, что жители Москвы должны по-прежнему придерживаться строгих правил безопасности, быть максимально осторожными и не торопить события. По его словам, открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы пока рано.

Кроме того, преждевременно отменять обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленной основе. Он отметил, что следующие шаги по смягчению ограничительных мер последуют, как только позволит ситуация.