Салоны бытовых услуг останутся закрытыми в Подмосковье в ближайшие недели

Москва, 27 мая. Салоны бытовых услуг останутся закрытыми в Подмосковье в течение ближайших двух-трех недель. При этом отмечается, что в регионе уже приступили к поэтапной отмене ограничительных мер.

В сообщении говорится, что запуск сферы бытовых услуг будет возможен лишь при условии сохранения положительной динамики по коронавирусу.

«Надеюсь, в течение двух-трех недель мы к этому уровню дойдем», — приводит пресс-служба заявление заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

По словам Хромова, рекомендации для работы всех сфер бизнеса в регионе разработают специалисты Роспотребнадзора. Он также рассказал, что детские клубы досуга возобновят свою работу в Подмосковье не раньше июля, передает телеканал «360».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть в столице все непродовольственные магазины и часть бытовых услуг. В области же начали работать промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг. При этом в регионе сохраняется масочный режим и требование о самоизоляции для граждан всех возрастов. За нарушение правил предусмотрены штрафы.