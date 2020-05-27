Врачи рассказали об условиях работы и лечении пациентов в госпитале «Крокус Экспо»

Москва, 27 мая. Переоборудованный под госпиталь «Крокус Экспо» уже три недели принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи рассказали об условиях работы и существующем положении вещей в новом инфекционном медучреждении.

Руководит госпиталем бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган. На работу в медицинском учреждении были приглашены специалисты из разных уголков России. В период пандемии коронавируса в Подмосковье понадобилось больше специалистов. На предложение помочь региону остановить распространение опасной инфекции откликнулись врачи из разных регионов страны. Сегодня в госпитале работают 102 врача, 176 медсестер и 176 человек младшего медицинского персонала.

Один из сотрудников «Крокуса» — врач-инфекционист Илья Бутырский. Он приехал из Красноярска, где работал хирургом, но прошел переквалификацию. По его словам, в госпитале работают квалифицированные врачи и медсестры.

Старшая медсестра Наталья Федорец проводила отбор студентов медицинских вузов и колледжей на должности санитаров и медсестер в «Крокус». Сегодня большая их часть работает под руководством опытных врачей.

«Все потренировались и как капельницы ставить, и вены как колоть — у нас все работают в одном алгоритме, абсолютно все обучены», — говорит медик.

В госпитале проходят лечение пациенты не только с легкой формой заболевания, но и люди с более тяжелыми симптомами. Изначально говорилось, что медучреждение будет принимать больных легкой и средней тяжести, но состояние пациента может ухудшиться в любой момент, поэтому в госпитале оборудовали реанимацию с аппаратами ИВЛ и специалистами. Отмечается, что в данный момент в больнице нет ни одного пациента в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал «360».

«В реанимационном отделении на 26 мая находились шесть человек. Их состояние тяжелое, но стабильное. Пациенты в инфекционных отделениях в удовлетворительном состоянии или же в средней степени тяжести», — рассказал главврач госпиталя.

Врач Илья Бутырский уточнил, что к каждой койке в госпитале подведен кислород.

«В реанимации у нас 120 коек с интенсивной терапией, и там аппараты ИВЛ, которые тоже кислородные», — рассказал медик.

Больница обеспечена необходимым количеством лекарств для пациентов и средств индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, их запас постоянно пополняется. В госпитале соблюдают все правила санитарно-эпидемиологического режима.

Стоит отметить, что в больнице действует специальная система вентиляции, которая позволяет спокойно дышать. Система воздуховодов и архитектура здания позволяют избежать духоты и повышенной влажности.