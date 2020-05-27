Путин попросил Собянина направить в регионы московских врачей и часть резерва лекарств

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин попросил мэра столицы Сергея Собянина направить бригады медработников в те регионы, которые нуждаются в поддержке в борьбе с коронавирусной инфекцией. Лидер государства отметил, что туда также необходимо направить часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

В ходе встречи с мэром Москвы глава государства отметил, что в столице эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Владимир Путин сказал, что помощь бригад московских медработников очень востребована в первую очередь в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

Также президент поручил рассмотреть в ближайшее дни вопрос отправки столичных медиков во Владимирскую и Псковскую области. Он также попросил столичного градоначальника рассмотреть возможность отправки в регионы накопленного запаса лекарств и медоборудования.