Собянин предложил открыть непродовольственную торговлю в Москве с 1 июня

Москва, 27 мая. Непродовольственные магазины в Москве можно открыть с 1 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день–два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но <…> всю непродовольственную торговлю», — сказал градоначальник.

По словам Собянина, в данной сфере в столице трудятся свыше 300 тысяч человек. Кроме того, непродовольственные товары востребованы у населения, которое не всегда может заказать нужную вещь через Интернет.

Также Собянин считает возможным открыть с 1 июня в Москве некоторые точки оказания бытовых услуг, не предполагающих длительного контакта с клиентом, например, прачечные или ремонтные мастерские.

Кроме того, мэр столицы сообщил президенту, что в Москве уже вернулись к работе более 700 промышленных предприятий. По словам Собянина, открытие производств и строительных компаний не ухудшило эпидемиологическую ситуацию в столице.

Ранее Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве улучшилась, а темпы распространения коронавируса заметно снизились. В связи с этим мэр столицы анонсировал смягчение карантинных мер.