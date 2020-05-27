Бывшего финансового директора Пугачевой избили в Подмосковье

Москва, 27 мая. Бывший финансовый директор Аллы Пугачевой 57-летняя Ольга Джавахадзе обратилась за помощью к медикам после избиения в Подмосковье.

У Ольги была пара синяков на лице и сильно болели ребра. Врачи оказали ей необходимую помощь и попытались выяснить, откуда взялись эти травмы. Оказалось, что ее избили, но рассказывать об этом сразу Джавахадзе не стала.

«Во время опроса врачом женщина сообщила, что данные травмы ей нанесла собственная дочь, информация об этом сразу же была передана в полицию», — говорится в сообщении.

В данный момент доподлинно неизвестно, что на самом деле произошло с женщиной, но близкие знакомые Джавахадзе говорят, что причиной скандала стали разногласия внутри семьи. Теперь в семейный конфликт вмешались правоохранители. По факту случившегося назначена проверка, передает Kp.ru.

Стоит отметить, что все новости о покупках и любых других финансовых сделках Аллы Пугачевой ранее были сопряжены с упоминанием Ольги Джавахадзе. В числе ее клиентов также были хореограф Алла Духова, композитор Игорь Крутой и продюсер Иосиф Пригожин.

С Аллой Пугачевой Ольга посещала светские мероприятия и была частым гостем на домашних праздниках.