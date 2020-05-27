В Москве начал действовать новый пропускной режим для автомобилистов

Москва, 27 мая. Новые правила оформления цифровых пропусков для автомобилистов начали действовать в Москве с 27 мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Со среды перемещаться по Москве можно только тем, кто оформил столичный цифровой пропуск. Ранее в городе действовали пропуска, оформленные в Подмосковье, однако теперь они не работают. При этом у жителей области есть возможность оформить московский электронный пропуск. Это пригодится, например, тем, кто проживает в Подмосковье, но работает в столице.

Оформить пропуск можно на сайте mos.ru, с помощью SMS-сообщения на номер 7377 или по телефону единой справочной службы +7 (495) 777–77–77. Водителям необходимо привязать к пропуску госномер транспортного средства. При отсутствии пропуска автомобилист может получить штраф в размере пяти тысяч рублей, напоминает НСН.

Проверить наличие и актуальность цифрового пропуска московские водители могут через чат-бот «Проверка АВТОпропуска»в Telegram, в приложениях «Помощник Москвы» и «Московский транспорт», а также с помощью сервиса «Цифровой пропуск» в приложении «Моя Москва». Что касается поездок на общественном транспорте, то при оформлении пропуска необходимо указать номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение разрешить перемещение по городу только по столичным пропускам было принято с целью упрощения и создания одноканальной системы, напоминает РИАМО. Также глава города анонсировал смягчение карантинных мер в Москве.