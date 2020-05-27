Врачи выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве

Москва, 27 мая. Врачи за минувшие сутки выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе были выявлены 171 433 случая опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что новые случаи опасной инфекции были также отмечены в Московской области — 793 за прошедшие сутки. Общее число случаев инфицирования в области достигло 35 956, передает РИАМО.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были выявлены 8338 новых случаев опасной коронавирусной инфекции. Скончался 161 пациент, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 11 079 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса в городе продолжает быстро увеличиваться. За сутки в столице поправились 5839 человек. Общее число выздоровевших пациентов в городе увеличилось до 67 458.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции все пациенты проходят дополнительное обследование. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.