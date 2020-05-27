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Врачи выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве

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Врачи выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве

Москва, 27 мая. Врачи за минувшие сутки выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе были выявлены 171 433 случая опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что новые случаи опасной инфекции были также отмечены в Московской области — 793 за прошедшие сутки. Общее число случаев инфицирования в области достигло 35 956, передает РИАМО.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были выявлены 8338 новых случаев опасной коронавирусной инфекции. Скончался 161 пациент, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 11 079 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса в городе продолжает быстро увеличиваться. За сутки в столице поправились 5839 человек. Общее число выздоровевших пациентов в городе увеличилось до 67 458.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции все пациенты проходят дополнительное обследование. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Врачи выявили еще 2140 случаев коронавируса в Москве

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