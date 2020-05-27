Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в Москве

Москва, 27 мая. Роспотребнадзор заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице полностью контролируемая. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

Она рассказала, что ситуация с опасной инфекцией в столице самая напряженная из всех регионов страны, но сегодня она полностью контролируемая. Она добавила, что по мировому опыту были созданы четыре фазы: первая — это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда зарегистрированы единичные случаи, а затем завозные и масштабное распространение инфекции.

«До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая», — заявила Андреева.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции во всех регионах страны. По ее словам, прирост новых случаев опасной инфекции в России остановился.