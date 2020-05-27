В Москве за сутки выздоровели еще 5839 человек с коронавирусом

Москва, 27 мая. Коронавирус за минувшие сутки успешно побороли еще 5839 человек в Москве. Общее число выздоровевших пациентов в городе превысило 67 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458», — рассказала заммэра.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции все пациенты проходят дополнительное обследование. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся людям предлагают стать донорами плазмы. Стать им может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день порядка 1,2 тысячи человек находятся во временной изоляции в обсерваторах в Подмосковье. Речь идет о гражданах, которые прилетели в РФ из-за рубежа. Из обсерваторов их выписывают после двух отрицательных тестов на коронавирус, передает РИАМО.