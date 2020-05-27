Москвичам пообещали теплую погоду с небольшим дождем в среду

Москва, 27 мая. Преимущественно облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя ожидается в Москве и области 27 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, юго-восточный циклон принесет в столицу и область облачность и кратковременные дожди. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 18 градусов в Москве, в области воздух прогреется до плюс 19 градусов, передает РИАМО.

Метеорологи отметили, что скорость ветра в столичном регионе будет достигать семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха окажется на отметке около 55%.

Ранее синоптики заявляли, что в конце недели в столице может быть побит суточный рекорд майских осадков. По прогнозам, рекордное количество осадков принесет в Москву обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, передает «Ридус».