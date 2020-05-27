Москвич с сайта знакомств изнасиловал школьницу, накачав ее наркотиками

Москва, 27 мая. Школьница обратилась в полицию Москвы с заявлением, что ее изнасиловал молодой человек с сайта знакомств.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 21 мая. Ученица девятого класса познакомилась с молодым человеком в Сети и отправилась с ним на свидание. При этом родителям она заявила, что идет с ночевкой к подруге.

Молодой человек подъехал за школьницей на своей Mazda. Уже в машине он поделился с девочкой наркотиками, от которых школьница не отказалась. После пара отправилась в квартиру молодого человека, где школьница согласилась употребить еще наркотических средств. После новой дозы таблеток девочка потеряла сознание.

В полиции она рассказала, что очнулась, когда новый знакомы начал ее насиловать. Она пыталась вырваться, но ничего не получилось. В следующий раз она очнулась в такси, куда ее посадил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге молодой человек в течение нескольких месяцев совершал половые сношения с несовершеннолетней девушкой. Мать девочки сообщила полицейским, что 21-летний молодой человек в своей квартире в Приморском районе города в течение нескольких месяцев развращал ее дочь, 2003 года рождения.

Молодого человека уже задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.