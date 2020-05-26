В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Москва, 26 мая. В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

Согласно сообщению оперштаба, в Москве скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 2183.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тыс. случаев COVID-19, около 131 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,8 тыс. скончались, передавал RT. В регионах страны действует масочный режим как мера борьбы с распространением инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в начале осени.

Во вторник Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Пациентов с COVID-19 отправят в больницу в том случае, если у них подтвержден диагноз. Кроме того, госпитализировать нужно людей с подозрением на коронавирус в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Минздраве уточнили, что если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, его должны положить в клинику как пациента в состоянии средней тяжести.