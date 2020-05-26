Власти Москвы поддержат частные медклиники в условиях коронавируса

Москва, 26 мая. Столичные власти окажут поддержку предпринимателям еще из нескольких отраслей, включая частные медклиники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов», — заявил Собянин.

Глава города отметил, что из-за коронавируса многие москвичи решили отложить визиты к врачу. В рамках поддержки частной медицины принято решение продлить авансовые платежи за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря. Кроме того, частные клиники, которые арендуют земель­ные участки и объекты нежилого фонда из городской собственности, будут освобождены от арендной платы с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.

Ранее Собянин анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Со вторника волонтерам разрешается посещать городские приюты для животных. Зоозащитники должны получить специальный ID в «Мосволонтере». По словам Собянина, в выходные наметилось снижение распространения вируса. Поэтому планируется смягчение карантинных мер.