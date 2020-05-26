Суд Москвы арестовал подозреваемых в жестоком убийстве молодой кубинки

Москва, 26 мая. Дорогомиловский суд Москвы арестовал подозреваемых в убийстве гражданки Кубы, тело которой было найдено возле мусорного контейнера.

Фигуранта уголовного дела 39-летнего Александра Александрова арестовали до 24 июля. Еще одна подозреваемая — 21-летняя Анастасия Гривкова останется под стражей тоже до 24 июля, пишет РИАМО.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину и не дают показания. Во время судебного заседания Александров не реагировал на происходящее и смотрел в одну точку, передает телеканал «360».

Напомним, что тело Лоурен Фернандес нашли 24 мая на западе Москвы. Иностранку какое-то время держали взаперти и делали снимки. На фото, которые пришли на телефон ее подруге, девушка была обнаженной и связанной скотчем.

Преступники потребовали выкуп за свободу девушку, они хотели получить 30 тысяч рублей. Но избавились от жертвы, не дождавшись денег.