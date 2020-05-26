Заявку на пособие на детей до 7 лет в Подмосковье подали почти 25 тысяч семей

Москва, 26 мая. Около 25 тысяч семей в Подмосковье обратились за выплатой на детей от трех до семи лет, сообщили в министерстве социального развития региона.

Заявление на получение средств они подавали через портал государственных услуг. Выплата полагается семьям, у которых доход на одного члена семьи не превышает 13 тысяч рублей.

Семьям в Подмосковье выплатят по 6344 рубля на каждого ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти московского региона во время эпидемии по коронавирусу оказали меры поддержки незащищенным слоям населения, в том числе семьям с детьми.

С начала введения карантинных мер волонтеры движения «Молодежка ОНФ» помогли сотням многодетных семей. Они доставляли лекарства и продукты питания, оказывали необходимую помощь старшему поколению, ветеранам.