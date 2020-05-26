Врач из Подмосковья рассказала, с какого возраста дети могут носить маски

Москва, 26 мая. Педиатр из Подмосковья Нисо Одинаева заявила, что ношение масок детьми до трех лет является небезопасным.

Врач согласна с японскими коллегами, которые предложили отменить обязательное ношение масок для маленьких детей. По мнению экспертов, маски затрудняют дыхание у малышей. Средства защиты также повышают риск теплового удара.

Маски могут носить дети старше трех лет. Но ответственность за здоровье и жизнь ребенка несут родители, пишет издание «Ридус».

По мнению Одинаевой, родителям с маленькими детьми пока не стоит посещать общественные места. Соблюдение дистанции в два метра между людьми тоже является эффективной профилактикой коронавируса.

В Подмосковье уже смягчают ограничения, открываются дошкольные учреждения. Родители могут оставлять своих детей и не бояться за их здоровье, добавила врач.

В детских садах ежедневно измеряют температуру персоналу и детям, прогулки совершаются на свежем воздухе, все помещения хорошо проветриваются. Воспитанники детских садов чаще моют руки, за гигиеной следят воспитатели и няни.