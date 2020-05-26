Москвичи оплатили штрафы за нарушение самоизоляции на 2,2 млн рублей

Москва, 26 мая. Жители столицы уже оплатили штрафы за нарушение самоизоляции на сумму 2,2 млн рублей, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Фактически москвичи оплатили уже более двух миллионов рублей штрафов. Это те горожане, которые не оспаривали нарушение, пояснил чиновник.

Москва находится на первой строчке среди субъектов РФ с наибольшим числом пациентов с коронавирусом. Однако за последнее время ситуация начала налаживаться. Об этом говорит рост числа выздоровевших горожан.

Эксперты не исключают, что после эпидемии в некоторых отраслях произойдут изменения. К примеру, в точках общественного питания клиентов начнут рассаживать дальше друг от друга. Меню могут сделать электронным или одноразовым на бумажных носителях.

Столичные власти и Роспотребнадзор рассматривают возможность открыть летние веранды. Однако со снятием самоизоляции в транспорте станет больше людей. Важно предусмотреть все меры защиты населения от коронавируса.