Генерала ФСБ нашли мертвым в квартире в центре Москвы

Москва, 26 мая. Генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева нашли мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил Федеральному агентству новостей осведомленный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на теле мужчины 1945 года рождения не было внешних следов насильственной смерти. Причина смерти силовика пока неизвестна.

Юрий Бзаев родился в Ставропольском крае, работал в системе государственной безопасности. После окончания Краснознаменного института КГБ, долгое время находился в заграничной командировке.

Занимал должность секретаря Совета безопасности Северной Осетии. Звание генерал-майора присвоили Бзаеву в 1991 году.