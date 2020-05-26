Более 8000 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва, 26 мая. Тест на коронавирус оказался отрицательным еще у 8033 человек, которые прошли лечение в столичных медучреждениях, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов в Москве достигло 61 619 человек. По словам Раковой, власти надеются на сохранение позитивной динамики.

В России сразу несколько крупных лабораторий занимаются изготовлением вакцины от коронавируса. В клинических испытаниях препарата могут принять участие только люди, у которых нет хронических заболеваний.

Существует 20 признаков, по которым добровольцу могут отказать. Специалисты центра «Вектор» получили около 300 заявок на участие в программе.

Клинические испытания планируется начать уже в конце июня. Исследователи поясняют, что на стадии доклинических исследований были отобраны несколько препаратов, которые показали свою эффективность в лечении животных.

Испытания разделены на несколько этапов: вакцинируют первые 20-80 человек, затем 100-150. Нужно быть уверенным, что дозировка и схема лечения пациентов с коронавирусом будет безопасной и эффективной.