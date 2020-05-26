Синоптики пообещали до 20 градусов тепла в Москве

Москва, 26 мая. Погода во вторник в Москве порадует теплом, но возможен кратковременный дождь, сообщили столичные метеорологи.

Днем термометры в столице покажут 17-19 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ветер подует с северо-востока со скоростью не более 8 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 45%, а атмосферное давление будет на уровне 758 мм ртутного столба, пишет РИАМО. Синоптики обещают, что следующие два дня будут такими же теплыми и солнечными.

Но с пятницы начнутся дожди, которые будут идти четыре дня. Сильного похолодания из-за осадков не ожидается.

По словам синоптиков, в конце мая и начале июня погода будет переменчивой, но не очень прохладной. Специалисты ожидают больше солнца, чем дождей.