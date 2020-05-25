Названо число москвичей, неработающих из-за введенных ограничений

Москва, 25 мая. Порядка миллиона человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодняшний день, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты», — сообщил Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

Чиновник напомнил, что в настоящее время в Москве принято три антикризисных пакета по поддержке бизнеса. После анализа действия введенных мер можно будет говорить о корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу.

Ограничительные меры в столице действуют с 29 марта. С 12 мая, как и во многих регионах, действует масочный режим. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 МФЦ,

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 118 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. скончались. Больше всего от пандемии пострадала Москва. Здесь за все время выявлено 166 473 случаев заражения, 2 034 человек скончались.

В понедельник МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок за границу, если в них нет крайней необходимости, передавали «Известия». В ведомстве отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в страну и призвал не планировать на данном этапе зарубежных туристических поездок.