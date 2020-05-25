Воробьев и певица Zivert поздравили выпускников Подмосковья

Москва, 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и певица Zivert поздравили почти 115 тысяч выпускников региона с последним звонком. Мероприятие прошло онлайн.

Последний звонок в 2020 году впервые состоялся в онлайн-формате. Трансляцию смотрели почти полтора миллиона человек.

Несколько школьников лично пообщались в губернатором. Воробьев поздравил выпускников из Красногорска, Мытищ, Богородского, Дмитрова, Химок и других подмосковных городов.

«Когда оканчиваешь школу, перед тобой появляются новые горизонты и возможности», — сказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Губернатор пожелал, чтобы с рядом с выпускниками были всегда родители и настоящий друг, который в трудную минуту поможет. А сейчас им предстоит сделать самый важный выбор.

В Минпросвещения РФ сообщили, что пробные ЭГЭ без учащихся состоятся в конце июня, чтобы проверить, насколько система отработана. А первые экзамены начнутся с 3 июля.

Для тех, кто по уважительной причине не смог попасть на ЕГЭ, проведут дополнительные экзамены в августе. Планируется, что школы и вузы будут работать в связке для синхронизации приемной кампании.