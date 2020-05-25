Москвичам предложили использовать приложение на смартфоне вместо паспорта

Москва, 25 мая. Жителям Москвы предложили принять участие в эксперименте с использованием приложения вместо паспорта, сообщили в Минкомсвязи РФ.

Эксперимент пройдет начнется с 1 июля и завершится 31 декабря 2021 года. «Мобильный идентификатор» необходимо установить на смартфон, с его помощью можно получить ряд госуслуг.

Правительство РФ подготовит постановление, в котором будет указан порядок реализации проекта. Активировать приложение и пользоваться идентификатором может любой желающий.

Мобильная идентификация личности возможна, если у горожанина есть проверенная учетная запись в ЕСИА. Установку приложения выполнят в одном из МФЦ города.

Заявитель также предоставит свои биометрические данные. Срок действия такого идентификатора будет равняться сроку действия паспорта. Эксперимент объединит крупнейшие российские технологические компании.

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